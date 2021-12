ASSE : Dupraz a pris une grande décision pour conjurer le mauvais sort

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Il paraît que le diable est dans les détails. Pascal Dupraz ne laisse rien passer pour s’assurer que l’AS Saint-Etienne retrouve le droit chemin. Il est prêt à changer de joueurs, de tactiques, de jeu… mais aussi de banc ! Il semblerait en effet que pour la réception de Nantes demain à Geoffroy-Guichard, ce qui sera sa première à domicile sur le banc stéphanois, le Savoyard ait décidé de snober les sièges qu’occupaient Claude Puel et son staff.

Concrètement, l’ancien manager de l’ASSE s’asseyait à droite quand on pénètre sur la pelouse du Chaudron, Dupraz ira à gauche. Si quelqu’un possède les statistiques sur les pourcentages de victoires des entraîneurs s’étant assis sur l’un ou l’autre banc, on est preneurs ! Ce qui est certain, c’est que celui de droite à vu sa moyenne chuter à cause de Puel… Dimanche à Lyon-Duchère, Pascal Dupraz et les Stéphanois étaient pourtant assis du côté droit du terrain et ils s'étaient imposés (1-0).

⚠️ Nouvelle programmation !



🆚 @JuraSudFoot

⚽️ #JSFASSE

🏆 @coupedefrance - 16e de finale

🗓 Dimanche 2 janvier à 18h30 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 21, 2021