ASSE : Dupraz a un nouveau casse-tête en vue

Zapping But! Football Club ASSE : La question de la semaine

Eloigné des terrains ces dernières semaines à cause du Covid, Miguel Trauco fait partie des 30 joueurs péruviens sélectionnés pour affronter la Colombie et l'Equateur lors des éliminatoires sud-américains de la Coupe du Monde. Le latéral gauche de l'ASSE devrait rater le 8e de finale de Coupe de France contre Bergerac dimanche et peut-être le match contre Montpellier, le samedi 5 février.

Averti à Lyon (0-1), Mahdi Camara devrait également être suspendu pour cette rencontre. Et Pascal Dupraz ne s'est toujours pas s'il pourra compter sur le retour de son meilleur buteur Wahbi Khazri, qualifié pour les ¼ de finale de la CAN 2022 avec la Tunisie...

🇹🇳 Victoire 1-0 de la Tunisie face au Nigeria. Wahbi Khazri a fait son apparition à la 84eme minute.



La sélection du stéphanois se qualifie pour les quarts de finale qui se tiendront les 29 et 30 janvier. #ASSE #CAN2021 pic.twitter.com/d42jcMBROg — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) January 23, 2022