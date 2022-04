ASSE : Dupraz a un rêve avec Crivelli face à l'OM

Zapping But! Football Club ASSE : Claude Puel avait-il tout faux ?

En raison de la neige qui tombe en abondance à Saint-Etienne, le match entre l'ASSE et l'Olympique de Marseille, prévu initialement ce samedi, a été reporté à ce dimanche. Présent ce vendredi en conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur des Verts, Pascal Dupraz, a confié avoir un rêve avec Enzo Crivelli lors de cette rencontre.

"Crivelli qui marque un but à la 70e minute contre l’OM ça me fait rêver"

"Vous aurez la réponse durant le match pour le système. Enzo Crivelli qui marque un but à la 70e minute contre l’OM ça me fait rêver. Avec Enzo et les attaquants qu’on citait tout à l'heure quand ils seront rétablis (Wahbi Khazri et Romain Hamouma), nous avons un effectif dimensionné pour jouer en 4-4-2. Mais des latéraux droits, spécialistes du poste, on n’en a plus donc il va falloir trouver des solutions. J’ai des idées, que je partage avec mon staff, qui travaille d’arrache pied et qui a un bon coup de pelle", a déclaré Pascal Dupraz devant la presse. Pour rappel, Enzo Crivelli, arrivé cet hiver dans le Forez, fête sa première convocation avec les Verts face à l'OM.

💬 "La tâche est ardue mais on entend relever le challenge."@CoachDupraz reconnaît l'ampleur du défi qui attend ses hommes mais se veut toujours ambitieux avant #ASSEOM 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 1, 2022

