ASSE : Dupraz annonce un autre grand retour après Khazri et rassure après le couac lorientais

Le point santé :

« Hamouma est en reathlétisation, Khazri est de retour et Neyou est suspendu. L'objectif pour Wahbi c'est de l'avoir de retour pour les 7 matchs qui viennent. C'est la première fois que je le vois pleine paluche, le but c'est de ne pas le perdre. Moueffek, Gnagnon, Sacko sont forfaits. Maçon, j’espère pouvoir l’utiliser la semaine prochaine. Sow n’est pas encore assez prêt et fera une opposition avec la réserve. J'ai fait un groupe de 20 joueurs à 48h du match. »

La claque lorientaise est gravée :

« C'est un nouveau volet qui s'ouvre. Il y a eu un après Bergerac, Lorient c'est comparable. Il y aura un après Lorient. Je n'ai pas trop envie de reparler de ce match contre Lorient, pour plein de raisons. C'est une défaite cuisante. Il m'a semblé que les joueurs ont zappé moins vite que d'autres matchs. Mes supérieurs ont bien réagi dès le lendemain en rencontrant les joueurs. »

Dupraz toujours aussi déterminé :

« L'objectif est toujours le même et à sept journées, on est phase malgré ce couac. Mon propos concernant les cadres avant le match contre Lorient, était plus une marque de confiance qu'une pression. La marque de confiance c'est 15 points en 13 matchs. C'est bon signe si on me sent tendu. Je suis déterminé. Le comportement des joueurs est à souligner, ils prennent des initiatives, même s'ils ne font pas tout bien. »

Les raisons d’un tel couac :

« A Lorient, je pense que c'est un problème de perception de l'évènement et de sa conduite. Nous avons cru trop vite l'emporter. Une partie de l'équipe voulait mettre le troisième,et une autre était plus pragmatique, ce qui fait qu'on a perdu le fil. Malgré tout, un penalty aurait pu être sifflé sur Arnaud, qui a aussi une balle de 3-2. »

La recette du maintien :

« Le salut de l'ASSE passera par sa solidité défensive. On avait bien rectifié, mais sur ces deux derniers matchs, on s'est handicapé. Il faut que les joueurs aient suffisamment de lucidité dans la conduite des matchs pour en gagner suffisamment. L'amplitude du score à Lorient est extravagante et impactante. Perdre contre un candidat au maintien fait partie du risque. C'est vraiment l'ampleur qui surprend, surtout quand on voit l'entame. Il n'y a pas d'usure. La morosité ou la sinistrose sont contagieuses comme l'enthousiasme. Il reste 7 matchs, on vient de perdre 6-2, on s'est fait tancer. C'est un challenge exceptionnel, on ne peut pas rêver mieux. »

Brest vital pour enchaîner avec Bordeaux

« Pour rendre le match contre Bordeaux important, il faut que l'on fasse un bon match contre Brest. Je comprends la colère des supporters, mais ce ne sont pas les seuls. J'espère qu'ils seront derrière nous. Je ne crois pas que nous ayons fait exprès de perdre. Loïc a également assuré des entretiens individuels, tout comme moi. J'ai voulu axer ses rendez-vous sur un optimisme plus que réaliste. La vente ? Je ne suis pas actionnaire, ni vendeur. Je ne suis qu'entraîneur d'une équipe encore convalescente, donc la vente du club n'est pas un sujet. »

