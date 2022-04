ASSE : Dupraz annonce une bonne nouvelle pour Lorient et clôt l'incident Mahdi Camara

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Le point sur le groupe

« Sont blessés : Sacko, Gnagnon et Fall, en reprise Hamouma, Maçon et Khazri, et forfait car sanctionné par l’institution Mahdi Camara. Mahdi a fait une connerie et il le regrette. Il reviendra dans le groupe lundi. C'est un incident regrettable et rien autre à ajouter ».

Sur le cas Mahdi Camara

« J'ai toujours dit que ce groupe allait se maintenir avec une conduite à tenir. Mahdi se conduit très bien en dehors de ce moment d'égarement. Je ne me voyais pas venir devant vous pour dire que le sportif est fragilisé. Je ne crois pas qu'on se pénalise sportivement en protégeant l'institution (…) C'est un acte isolé inexcusable, mais que j'excuse. Je sais ce qu'il m'est arrivé de faire dans mes 60 années de vie ».

Le retour de Neyou pour compenser ?

« Parfois le malheur des uns, fais le bonheur des autres. Je suis ravi d'offrir la possibilité à un autre joueur de remplacer Mahdi. Dès lors que mes patrons m'ont signifié leur intention, je n'ai fait que souscrire. Il y a une forme de logique (…) Neyou, par exemple, est transformé depuis quelques temps. Il est débarrassé de sa blessure et s'entraîne très bien. Il sera dans le groupe par ailleurs. »

Sur l'importance du match de Lorient

« Lorient est à une équipe à qui on a repris des points depuis que je suis arrivé. Ils ont un point de plus, donc si je dis qu'ils sont de notre niveau, je ne dois pas être loin de la vérité. C'est une confrontation très importante (…) Nous n'aurons pas peur face à Lorient. Comme nous n'aurons pas peur sur les autres matchs. Il faut que nos cadres reprennent le cours de leur histoire. Qu'ils jouent à leur niveau ».

Sa réponse au coup de mou des Verts

« J'ai pris des notes avant de venir, en perdant à Lyon, on avait 17 points de retard sur Angers, et on en a plus que 5 aujourd'hui. Je me suis dit qu'il était peut-être temps de regarder cela. L'optimisme est de mise. On est dans nos temps de passage à huit journées de la fin. Depuis 9 matchs, on a perdu que contre le PSG et Marseille en ouvrant le score à chaque fois avec nos cadres qui ne disputaient pas leur meilleur match. On a pris que 5 points contre les équipes de haut de tableau. Cela veut dire que l'ASSE est à sa place actuellement. Nous n'aurons pas peur demain comme nous n'aurons jamais peur dans les 8 matchs à venir ».

Sur l'importance des cadres

« Ce que j'attends, c'est que la hiérarchie soit observée et que, nos cadres, parce que ce sont des cadres, se reprennent. Ils vont amener ce groupe à faire une belle fin de championnat. Je ne pense pas avoir besoin de les mettre face à leur responsabilité. C'est un sprint long de 20 matchs depuis ma nomination. Il nous faut confirmer les écarts par rapport à certaines équipes. C'est de la vigilance et de la confiance.

Sur les difficultés de Boudebouz face à l'OM

« Ryad était moins bien sur le dernier match dans un rôle pas facile pour lui. Il ne m'a jamais déçu pour autant. C'est valable pour ses coéquipiers également. »

Sur l'absence de Wahbi Khazri

"Wahbi Khazri est encore trop juste mais il redouble d'effort. La bonne surprise c'est Yvann Maçon. Il rejouera avant la fin de la saison. Si Dieu le veut, Hamouma et Khazri seront là contre Brest. Dieu c'est Tarak ici. Enzo va jouer demain et on espère qu'il va nous servir pour marquer. Wahbi c'est seulement quatre ou cinq matchs depuis que je suis là en tant que titulaire. Comme tous ceux qu'ils sont à l'arrêt, il nous manque. »

Sur Enzo Crivelli

« Enzo (Crivelli) va jouer demain. Il est peut-être celui qui va confirmer qu'on marque souvent ces derniers temps. Il est tout sauf maladroit. Il surprend ses partenaires à l'entraînement. C'est l'archétype de l'attaquant pour le maintien ».

Retranscription : compte Twitter de France Bleu Saint-Etienne Loire et Le Progrès.

Crivelli avait des fourmis dans les jambes Egalement présent en conférence de presse, Enzo Crivelli est revenu sur ses débuts attendus avec l'ASSE, lui qui a passé de longues semaines à l'infirmerie avant d'intégrer le groupe de l'ASSE : « Pour moi, c’est un soulagement d’être rentré contre Marseille. Enchaîner une semaine d’entraînement et être dans le groupe, ce n’est que bien pour moi. Ma blessure ? J'ai pris sur moi. Je suis très impatient de pouvoir enchaîner. Un sentiment de culpabilité ? Non je ne voulais pas être blessé. Je suis venu ici en voulant jouer le plus possible. On ne décide pas de son corps. On fait tout au mieux mais parfois le corps ne répond pas comme on veut. »

La conf' de Dupraz avant Lorient - ASSE Ce jeudi, à la veille de l'importantissime Lorient – ASSE (vendredi, 21h sur Prime Vidéo), Pascal Dupraz était en conférence de presse. Il a fait le point sur les absents, évoqué la sanction de Mahdi Camara et le match face aux Merlus avec son optimisme légendaire. Ses meilleurs mots.

