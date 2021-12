ASSE : Dupraz arrive avec une arme redoutable, son plan de bataille est connu

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

C’est aujourd’hui que Pascal Dupraz devrait poser ses valises à l’ASSE. Hier soir, Le Progrès a révélé que l'ancien coach de Toulouse arrivera à L'Etrat dans la journée, dix jours après la mise à pied de Claude Puel. Et Dupraz n'arriverait pas seul. À sa demande, l’intéressé serait accompagné de Stéphane Bernard et Baptiste Hamid, son adjoint et son préparateur physique lors de sa dernière expérience, à Caen (L2), qui l'avait évincé au printemps dernier.

Autre atout majeur de Dupraz dans l’optique du maintien : son état d’esprit et sa combativité communicatifs. « Il nous a complètement transformés. Je ne le remercierai jamais assez, c’est grâce à lui que je n’ai jamais connu la Ligue 2. C’est quelqu’un qui a des valeurs, d’entier, même s’il est malin et qu’il a de la bouteille. Soit on l’adore, soit on le déteste. Il ne laisse pas indifférent », a assuré Pantxi Sirieix dans le quotidien régional.

L’ancien milieu de terrain du Toulouse FC sait déjà à peu près comment va fonctionner Dupraz dans son management. « Avec l’effectif de qualité qu’il y a à Saint-Étienne, il redonnera aux Verts l’envie d’aller s’entraîner, poursuit-il. Et je suis certain qu’il leur enlèvera la peur de jouer. Sa tactique ? Etre costaud, avoir une équipe dure à bouger qui se projette vite vers l’avant. Il aime bien jouer avec deux attaquants mais il s’adapte à son effectif. Ce n'est pas un adepte de la possession juste pour avoir la possession. Il veut que ses joueurs soient entreprenants et il aime que ce soit vertical. »

