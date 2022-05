ASSE : Dupraz attaqué comme rarement après la défaite à Rennes

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts peuvent-ils éviter les barrages ?

Pascal Dupraz était déjà passablement remonté hier, en conférence de presse, dans les entrailles du Roazhon Park. L'entraîneur de l'ASSE n'a pas apprécié une question d'un journaliste sur sa tactique ultra défensive mise en place pour contrer le Stade Rennais et qui n'a pas empêché la défaite de son équipe. On espère pour lui qu'il n'a pas écouté l'After dans la foulée, l'ancien footballeur Kévin Diaz n'y étant pas allé de main morte avec lui...

"Pour moi, le problème des Stéphanois n'est pas que défensif. On voit que certains joueurs sont en difficulté comme Kolodziejczak. Ce soir, c'est Mangala mais il y a aussi eu Moukoudi ou Nadé. Bien sûr que l'ASSE ne produit pas beaucoup de jeu, qu'ils ont un problème de confiance. Mais quand tu t'appelles Pascal Dupraz et que tu te permets de mettre une pique à ton homologue de Clermont, qui a un budget trois fois inférieur au tien, parce que tu trouves qu'il se prend pour Guardiola, alors que toi tu ne proposes absolument rien sur un terrain, c'est grave. N'importe quel entraîneur de District est capable d'aligner deux lignes de quatre et de leur demander de défendre ! Il y a un moment où tu dois dire qu'il y a une zone où récupérer le ballon, tu dois savoir qu'Aguerd, le meilleur relanceur rennais, est absent, tu dois laisser le ballon à Oumari pour le presser et le récupérer... Peut-être qu'ils mettent des choses en place mais on ne voit rien ! Il n'y a rien dans cette équipe ! Il y a eu une petite période d'euphorie au début mais depuis, on dirait qu'ils attendent un miracle."