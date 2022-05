ASSE : Dupraz attendu au tournant par les supporters

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Pascal Dupraz surpris beaucoup de monde à l'Abbé-Deschamps jeudi pour le barrage aller contre l'AJ Auxerre, même si notre correspondant à Saint-Etienne, Laurent Hess, avait anticipé le fait que le Savoyard passerait à une défense à quatre en l'absence d'Eliaquim Mangala, suspendu. Pendant 75 minutes, le 4-3-3 aligné a constitué une belle satisfaction, les Verts dominant assez nettement les Bourguignons, avant de baisser de pied et concéder l'égalisation.

La question est : Dupraz va-t-il conserver cette défense à quatre pour le match retour d'aujourd'hui ? Le site En Vert et Contre Tous a posé la question à ses lecteurs et 86,6% se sont montrés favorables au 4-3-3. Le souci étant que Mangala va faire son retour et que, depuis qu'il est là, Dupraz préfère l'utiliser au sein d'une défense centrale à trois éléments... qui n'a pourtant pas fait ses preuves.L'ancien de l'ETG ira-t-il au bout de ses idées ? Vu son caractère, il y a de fortes chances pour que la réponse soit "oui"...

Avec le retour de Mangala et la potentielle absence de Nadé, quel système vous semble le plus pertinent défensivement en terme d'animation pour #ASSEAJA demain ? #ASSE — Envertetcontretous (@Site_Evect) May 28, 2022

Pour résumer Les supporters de l'ASSE espèrent que Pascal Dupraz reconduira son schéma en 4-3-3 pour le barrage retour contre l'AJ Auxerre ce dimanche à 19h. Mais le technicien savoyard pourrait être tenté de revenir à une défense à cinq pour intégrer Eliaquim Mangala.

Raphaël Nouet

Rédacteur