ASSE : Dupraz annonce deux retours pour Angers et met fin à la rumeur Tisserand

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Boudebouz et Bouanga seront à Angers, pas Mangala

« On note les retours de Boudebouz et Bouanga. Mangala n’est pas éligible et Hamouma a simplement repris l’entraînement avec le groupe. Romain aura un impact sur la fin de saison. Il faut simplement qu'il soit débarrassé de ses soucis. Dans un premier temps, ce sera un supersub. Quand il aura glané du temps de jeu, on pourra lui demander plus. Il fait partie des joueurs rares. »

Les enseignements du derby

« Je suis déçu de ce derby car on n'a pas fait ce que l'on voulait faire, et c'est la première fois. Même avec beaucoup d'absents, on se fait bousculer dans beaucoup de compartiments du jeu. Contre Nantes, j'avais senti de la crispation. Mais là, on ne peut pas être crispé dans un derby, sinon on le sera tout le temps, parce qu'on joue notre peau. On peut y remédier en étant davantage convaincu et appliquant ce qui est demandé. On se fait bouger athlétiquement en première mi-temps. Ensuite, on montre trop de faiblesse technique. On doit être plus simple dans l'élaboration du jeu, il y a trop de contrôles intempestifs. Une passe plus rapide fait durer la séquence. »

Angers, un match charnière

« Les joueurs ont conscience du danger. Il nous faut marquer des points, le temps presse. Pour cela, rien de mieux que de jouer toutes nos mi-temps de manière cohérente. Il faut prendre cela comme une chance. Depuis que je suis là, en championnat, c'est trois matches et trois défaites. Il faut jouer notre chance de devenir des héros chaque minute. C'est possible car sinon, vous (les journalistes) ne seriez pas là. Nous avons toutes nos chances de nous maintenir. Dès que je les vois, je leur transmets ma confiance. Tous les matches sont charnières, mais celui-là, contre Angers, encore plus. Le prochain match est toujours le plus important. Ce que je vois, c'est qu'on est compétitif mais pas assez dans tous les compartiments du jeu, techniquement, athlétiquement... Avec 0 points en 3 matchs, le coach que je suis doit faire plus. Ce n'est pas une confrontation directe avec Angers car ils sont plus loin. J'espère que nous allons faire tourner le compteur, d'autant que nous sommes les seuls à jouer demain. »

Tisserand ne viendra pas, Beric peut-être

« Marcel (Tisserand) aurait bien voulu nous donner un coup de main, mais ce n'est pas possible. Il reste une semaine et nous avons l'intention de prendre, a minima, un attaquant et un défenseur. Des personnes ici connaissent mieux que moi Beric. »