ASSE : Dupraz déplore trois forfaits pour le Stade Rennais et continue de protéger Kolodziejczak

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Le point médical

"À 48h du match, à part les blessés connus, il n’y a pas de forfait. Enzo Crivelli, Aïmen Moueffek et Falaye Sacko sont forfaits. Enzo et Aïmen sont les plus proches du retour. On espère voir Falaye sur deux matchs."

Le calendrier de fin de saison

"On veut se prouver que nous sommes capables d'accrocher des résultats face à des équipes qui jouent l'Europe."

Kolodziejczak

"J'ai reparlé avec Kolo. J'ai aussi cette responsabilité de le protéger, mais aussi de le comprendre. Il y a une peur qui s'est transformée en crispation. Il est en difficulté, mais il a marqué beaucoup de points positifs. On va s'en sortir. Sur son but, il pallie la déficience d'autres car on ne défend pas tous ensemble. Kolo est un joueur important de l'effectif."

Le retour de Maçon

"J'ai trouvé Yvann Maçon bien en terme de rythme, avec tous les freins d'un manque de compétition pendant deux mois. C'est une force vive de retour et c'est une très bonne chose."

Le huis-clos face à Reims

"Le huis-clos est pénalisant pour le club et les supporters. Le club ne reste pas sans réaction et intente des recours. Moi je me concentre sur le match de Rennes. L'ambiance est un atout et on espère qu'elle le sera contre Reims."

Pour résumer L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Pascal Dupraz, était présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse du Stade Rennais, pour le compte de la 35e journée de Ligue 1.

Fabien Chorlet

Rédacteur