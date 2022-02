ASSE : Dupraz est satisfait du mercato hivernal et vend la mèche pour son équipe type avant Montpellier

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Le point médical

"Deux joueurs sont encore à la CAN 2022 (Harold Moukoudi, Yvan Neyou). Au rayon des blessés, il y a Aïmen Moueffek et Bakary Sako. Mahdi Camara est suspendu et Miguel Trauco doit revenir de sélection. Les deux recrues sont là, mais Crivelli a un pépin aux ischios-jambiers. Romain Hamouma est également prêt tout comme Eliaquim Mangala."

La défaite face à Bergerac

"Je n'ai pas su trouver la solution contre Bergerac. La déconvenue était grande, nous n'avons pas d'excuse et j'en ai l'entière responsabilité. J'ai fait de mauvais choix et mal appréhendé l'évènement. C'est ma plus grosse déception. La Coupe de France n'était pas un objectif, mais quand le tirage est clément, il faut savoir en profiter, et on ne l'a pas fait. Face aux joueurs aussi, j'ai pris cette défaite pour moi."

Le mercato hivernal

"On s'en est tenu à ce que nous avions convenu, ce qui est confortable. Il y a eu 6 recrues plus Joris dont la venue était déjà actée. On a bon espoir que ce seront des renforts. Le but est amené de l'expérience. Ils ont tous un certain nombre de matchs au plus haut niveau, en Ligue 1 ou dans des championnats de référence, voire des sélections. Ce n'était pas évident de recruter à cette période."

Le maintien

"Nous avons beaucoup de matchs à disputer, un écart à combler, mais nous avons toutes les cartes en main et l'impact sur le classement. Nous avons notre sort entre nos pieds, même si le temps presse."

Les supporters

"Ce sont les attitudes des joueurs sur le terrain, les choix du coach, qui vont permettre de se reconnecter avec les supporters. Contre Nantes, que peut-on reprocher à nos supporters ? Ils ont chanté du début à la fin avec une première période indigeste. Leur bonheur, c'est le nôtre aussi."

Son équipe type

"La constitution de l'effectif se fait aussi en fonction des formes. Si nous avons pris un latéral droit, c'est que l'on pense qu'il y a une pénurie sur ce poste. Après, personnellement, je souhaiterais voir un 4-4-2 avec Khazri et Crivelli devant."

