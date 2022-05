ASSE : Dupraz blanchi de sa dernière excentricité

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Tout est parti d'un article du Point mardi concernant la possible relégation de l'AS Saint-Etienne. A l'intérieur, on pouvait y lire que Pascal Dupraz était tellement confiant quant à sa capacité à maintenir les Verts qu'il a autorisé la réalisation d'un reportage sur son expérience dans le Forez. Evidemment, six mois plus tard, ce feu vert fait carrément tache sur le CV du Haut-Savoyard. Sauf que...

Sauf que ce ne serait pas vrai ! Le service de communication de l'ASSE a expliqué au Progrès qu'aucun documentaire n'était en cours de réalisation au sein du club. Mais qu'ASSE TV pourrait diffuser des images exclusives du déplacement à Nantes samedi et des éventuels barrages si la saison se conclue par un maintien. La dernière excentricité de Pascal Dupraz n'en était pas une !

Pour résumer Ces derniers jours, une rumeur a circulé concernant un reportage que Pascal Dupraz aurait validé et qui portait sur son aventure à l'ASSE. Mais une source à l'intérieur du club a réfuté cette information, qui laissait à penser que le technicien était un peu trop confiant.

Raphaël Nouet

Rédacteur