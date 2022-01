ASSE : Dupraz cause Mercato et annonce une pluie de mauvaises nouvelles avant Bergerac

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

En préambule de sa conférence de presse, Pascal Dupraz a donné des nouvelles du groupe de l’ASSE. Le jeune Bakayoko et Gabriel Silva seront out contre Bergerac dimanche (18h30). De son côté, Saidou Sow est rentré de la CAN avec une douleur au genou tandis que Bakary Sako s’est blessé à Angers et sera aussi indisponible en Coupe de France. Si Hamouma est encore trop juste, la seule bonne nouvelle de l’infirmerie vient de l’absence de cas positif au Covid.

« Il faut passer à autre chose et vite, il n’y a rien de mieux que l'accumulation des matchs pour le faire. Le groupe a accueilli cette victoire d'Angers avec beaucoup de joie, a commenté le coach des Verts en conférence de presse. Je suis fidèle à mes principes, on ne veut pas galvauder un match, peu importe notre classement en L1. Plus tu gagnes de matches, plus tu as envie d’en gagner. La Coupe génère des émotions, et quand ce sont des émotions positives, elles rejaillissent au quotidien. »

Optimisme au Mercato

Au sujet de l’adversaire, Dupraz reste sur ses gardes. « C’est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts, et qui n’en a pas pris contre Metz. On devrait assister à un bon match de Coupe. On s’est renseigné sur le match par divers canaux, a-t-il analysé. Ils ne font pas que défendre, ils développent un bon football. Moi, je ne sais pas ce que veut dire ‘faire tourner’. Au foot, on ne tourne pas. Les joueurs de l’ASSE sont préparés athlétiquement pour jouer un certain nombre de matchs sur la saison. Je suis là pour avoir une équipe compétitive. »

L’entraîneur de l’ASSE a enfin eu un mot sur la dernière ligne droite du mercato lundi à minuit. « J’ai des raisons d’être optimiste sur le mercato, a-t-il ajouté. Les difficultés sont conjoncturelles. La rareté fait que nous devions temporiser. Je ne pense pas que ce soit un manque d’attractivité. Il y avait une volonté de faire revenir Beric avec un attelage nouveau. Mais j’en dis trop, je vais me faire désosser. Il y a eu des approches avec Bafé. Ce qui nous a importé jusque-là, c’est de respecter les critères établis. Parfois, c’est de l’expérience, une connaissance du club. Je ne je pense pas que les Ultras entrent en considération concernant Bafé. »

