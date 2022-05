ASSE : Dupraz climatisé à son tour par l'AJA

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

C'était hier soir, jeudi, quelques minutes après le match nul entre l'AJA et l'ASSE (1-1) lors du barrage aller à l'Abbé-Deschamps. Pascal Dupraz, l'entraîneur des Verts, sur Amazon, Prime, n'avait pas manqué d'évoquer l'amateurisme du club bourguignon pour une histoire de climatisation du vestiaire des joueurs de l'ASSE. "La climatisation ne marchait pas, il faisait 35 ou 40 degrés. Le vestiaire est très petit. On connaissait la pingrerie de Monsieur Guy Roux, il a dû faire des émules. Ils n'ont allumé la clim que lors de l'échauffement des joueurs. J'étais au frais, mais j'étais le seul présent. Elle a ensuite été très vite éteinte."

Depuis, et dans le quotidien l'Equipe, les dirigeants d'Auxerre ont fait passer certains éléments de réponse. Tout d'abord en précisant que c'est l'intendant des Verts qui avait le boitier servant à la clim et non un membre de l'AJA. Puis, en ajoutant, que la délégation stéphanoise était plus nombreuse et trop nombreuse pour le vestiaires visiteurs à l'Abbé-Deschamps.

Ca promet pour l'ambiance, et la température, dimanche dans le chaudron.

Benjamin Danet

Rédacteur