ASSE : Dupraz déclare sa flamme à un joueur... et c'est réciproque !

« Romain Hamouma, je suis heureux de coacher un joueur comme lui. Il me snobait quand je le voulais en CFA à Croix de Savoie. Il a fallu que je vienne à lui. C'est un joueur génial » : voilà ce qu'a dit hier Pascal Dupraz sur Romain Hamouma, spontanément.

Hamouma : « Le coach est proche de nous »

Entre les deux hommes, l'estime est réciproque. Romain Hamouma avait en effet mis en avant l'apport de Pascal Dupraz après la victoire contre Montpellier (3-1). « Le coach a un bon relationnel avec les joueurs. Il est proche de nous. Il fait tout pour mettre tout le monde en confiance. C'est bien. On a besoin de ça», avait-il soutenu. Ce qu'il a confirmé après la victoire à Clermont (2-1) en disant : « En ce moment, on arrive à renverser les matches. C'est un état d'esprit. Le coach insiste beaucoup sur le collectif et on est derrière lui. On apprécie son discours. »

📊 L’#ASSE remporte sa 3ème victoire consécutive en L1, pour la première fois depuis Août/Septembre 2020… Rédemption ? 💚 pic.twitter.com/E2QmPU3Ddk — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) February 13, 2022