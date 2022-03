ASSE : Dupraz en dit plus sur l'avenir de Trauco et Neyou

Zapping But! Football Club ASSE : que penser du mercato des Verts

A l'ASSE, alors que des joueurs comme Gabriel Silva et Assane Diousse continuent de chauffer lez banc, Yvan Neyou n'a toujours pas été réintégré depuis son retour de la CAN. Le Camerounais a joué en réserve dimanche, contre Chambéry (0-2), comme Miguel Trauco, lui aussi laissé pour compte depuis des semaines.

A se demander si Pascal Dupraz compte sur ses deux internationaux... Ce que le coach des Verts a assuré, hier. « J'ai beaucoup de joueurs, et de bons joueurs, qui sont en plus de bons garçons. J'ai cette chance. Il va falloir que je gère l'effectif, le banc, de manière à ce que chacun se sente bien concerné par notre opération maintien. On aura besoin de tout le monde », a-t-il soutenu.

🎙 P. #Dupraz : « On a une mission, c'est de rendre les gens heureux. Je trouve que les joueurs sont généreux parce qu'ils donnent du bonheur aux gens. Mais avec 25 points, on ne se maintient pas. On envoie quelques signaux mais il faut rester humble. »#ASSE via @lequipe pic.twitter.com/Kv81fhGxZm — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) March 6, 2022