ASSE : Dupraz enrage mais fait une promesse au peuple vert

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

L'ASSE revient de loin. Et si elle a finalement décroché un point à Bordeaux, lors de la seconde période, elle aurait pu voir les Bordelais revenir à un petit point au classement. Menés 2-0, les Stéphanois ont longtemps bafoué leur football. Ce que n'a pas manqué de souligner l'entraîneur des Verts, Pascal Dupraz, au terme des 90 minutes.

"La première période était désordonnée, on a manqué d’ingrédients pour rivaliser. Notre déficit de taille sur les coups de pied arrêtés nous a été préjudiciable. Mais ensuite, les joueurs ont accroché leur point en étant menés au score. Ils sont en vie. Il faut qu’on règle nos problèmes défensifs, qu’on arrête ces cartons stupides et qu’on trouve la bonne formule. Vous allez me dire que c’est un problème, mais croyez-moi, c’est très compliqué de confectionner une défense solide.

Mais ce club mérite de rester en Ligue 1. Ce groupe me donne de la force et de la joie. Je les admire. Quelquefois, ils m’irritent par leurs hésitations défensives, mais j’ai plus que de l’espoir. Je le dis ce soir : l’AS Saint-Etienne va se maintenir."

Benjamin Danet

Rédacteur