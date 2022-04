ASSE : Dupraz et Boudebouz crient au scandale après une odieuse polémique

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L’ASSE peut respirer. Avec leur victoire arrachée aux forceps contre le Stade Brestois hier à domicile (2-1), les Verts ont mis la pression sur leurs concurrents pour le maintien qui jouent cet après-midi. On pense notamment à Bordeaux, Clermont ou encore Metz. Si l’ASSE savoure ce succès précieux, l’occasion était également belle pour Ryad Boudebouz de démentir la nouvelle polémique qui a pollué le vestiaire stéphanois avant la rencontre. Selon L’Équipe, Pascal Dupraz aurait ainsi demandé à ses joueurs musulmans de stopper le Ramadan le jour des matches.

« C’est totalement faux, a coupé l’Algérien en conférence de presse. Il a dit à certains joueurs que si le jour de match on pouvait éviter de le faire pour avoir le gaz… Il a dit qu’il ne se mettrait pas contre le joueur qui voulait jeûner. C’est une personne qui laisse toutes les religions le jour de match quand on arrive dans le vestiaire. Il laisse son bureau pour se recueillir, que cela soit pour les musulmans, les chrétiens… Tout ce qui se dit à son sujet est totalement faux. Je tenais à le dire ce soir pour que ce soit bien clair. »

Interrogé sur le sujet, ce même Dupraz est resté droit dans ses bottes. « Je ne parle jamais de politique, la religion je n’en parle pas non plus, a-t-il affirmé. C’est peut-être aux joueurs qu’il faut poser ces questions-là. Tous les joueurs ont le choix. Tous ceux qui sont de confession musulmane ont le choix. Nous, on n’est pas là pour les inciter à quoi que ce soit. Je peux vous dire que aussi de ce point de vue-là, ils respectent leur religion, respectent l’AS Saint-Etienne et ont des attitudes remarquables, vraiment remarquables. »

🔥 Saint-Etienne a été cherché les trois points ! Mené dès la 9e minute de jeu, les Verts ont retourné la situation grâce au doublé de Mahdi Camara. Très belle opération pour Sainté qui prend la 17e place et met la pression sur Clermont (18e). — RMC Sport (@RMCsport) April 16, 2022

Pour résumer La précieuse victoire de l’ASSE contre le Stade Brestois samedi à Geoffroy-Guichard pour le compte de la 32e journée de Ligue 1 (2-1) a permis à Ryad Boudebouz et Pascal Dupraz de vider leur sac respectif. Et pas qu’un peu.

Bastien Aubert

Rédacteur