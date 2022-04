ASSE : Dupraz et... Caiazzo se font allumer après la déroute à Lorient

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

La large défaite à Lorient (2-6) a replongé l'ASSE au bord de l'abîme, après une période très positive au début de l'année (15 points sur 24 en L1 de mi-janvier à mi-mars). Après avoir espéré se maintenir sans difficulté, au point que Pascal Dupraz a envisagé d'aller voir un des derniers matches dans le kop, les Verts vont devoir se résoudre à passer par les barrages pour survivre. C'est en tout cas ce que leur niveau actuel laisse augurer. Et bien évidemment, cette rechute entraîne son lot de critiques, dont une virulente est venue de Jérôme Rothen, dans son émission sur RMC qu'il partage avec Jean-Michel Larqué, ceci pouvant expliquer pourquoi Bernard Caiazzo est l'une de ses cibles...

"Sans argent, tu fais quoi ?"

"Le plus étonnant, c'est qu'une personne comme Bernard Caiazzo, propriétaire du club, ne vient plus à Saint-Étienne depuis x mois (plus de deux ans). C'est l'une des pires crises des dernières années à tous les niveaux, financièrement, sportivement. Tu ne peux plus construire et aujourd'hui, Bernard Caiazzo bloque la vente. Le souci, c'est qu'il n'en a rien à carrer, comme certains dirigeants du football français, et c'est pour ça que certains clubs sont dans la merde, parce qu'ils n'en ont rien à faire du projet sportif. Ils ne sont pas passionnés, ils n'ont qu'une seule idée en tête, récupérer un petit peu d'argent de ce qu'ils ont investi. Mais au bout d'un moment, M. Caiazzo, vous avez des comptes à rendre avec le rôle que vous avez dans le football depuis plusieurs années. Même si vous n'êtes plus passionné, que vous êtes dans un sous-marin, venez vous asseoir à une table, venez ici nous expliquer votre projet."

"Je respecte Loïc Perrin et Jean-François Soucasse, ils ont peut-être plein d'idées. Ils sont fiers de ce club et défendent les valeurs du club. Mais sans argent, tu fais quoi ? Si tu te maintiens, tu pars la saison prochaine sans les joueurs en fin de contrat, les gros salaires, sans Wahbi Khazri qui est tout de même ton meilleur joueur. Derrière, tu n'as pas d'entraîneur car le tien est un pompier de service, tu ne peux pas construire avec Pascal Dupraz. T'imagines ce qu'il faut investir la saison prochaine pour avoir juste une petite lueur d'espoir pour te maintenir en Ligue 1. Ce n'est pas possible."

L'ancien joueur s'est lâché sur l'actionnaire de l'ASSE et lui demande de quitter son sous-marin #ASSE https://t.co/KdvH6xV1pY — Envertetcontretous (@Site_Evect) April 10, 2022

Pour résumer Dans son émission du RMC, Jérôme Rothen a cartonné Bernard Caiazzo et, dans une moindre mesure, Pascal Dupraz par rapport à la situation de l'ASSE, humiliée par Lorient (2-6) vendredi soir. L'ancien international est proche de Jean-Michel Larqué.

Raphaël Nouet

Rédacteur