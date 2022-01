ASSE : Dupraz fait émerger un nouveau taulier

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

« J'ai récupéré un vestiaire préoccupé, avec des garçons quelques fois tristes. Depuis que je suis là je ne vois pas de désunion dans le vestiaire. Sur le terrain, ils sont toujours investis. Je l'ai vu depuis le premier entraînement. Je suis leur guide aujourd'hui donc je m'attache à connaître mes joueurs, les écouter. On ne peut plus manager de façon autoritaire »... Ces mots sont ceux de Pascal Dupraz, sur France Bleu Saint-Etienne Loire. Un Dupraz dont le management tranche avec celui de son prédécesseur, Claude Puel.

Boudebouz avait le brassard contre Goal FC

Le Savoyard s'efforce de ramener un peu de sourire à L'Etrat, de redonner confiance à ses joueurs. Et parmi eux, il semble vouloir s'appuyer sur Ryad Boudebouz, longtemps écarté par Puel. Très bon en Coupe de France contre Jura Sud (4-1), avec notamment un but et une passe décisive, l'Algérien a marqué en amical contre Goal FC (1-1) vendredi dernier, sur penalty. Pascal Dupraz lui avait confié le brassard de capitaine pour cette rencontre, en l'absence de Wahbi Khazri, actuellement à la CAN, et de Timothée Kolodziejczak, ménagé. Une preuve de sa confiance en l'ancien sochalien.

🎙R. #Boudebouz : « Pour moi, et sans dénigrer le Gabon et la Guinée, Wahbi (🇹🇳), Yvan et Harold (🇨🇲) ont le plus de chances d’aller loin. Mais même s’ils ont le plus de chances, on (l’Algérie) va la gagner »#ASSE #CAN2022

Via @leprogres_asse pic.twitter.com/EZFYyUXn03 — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) January 8, 2022