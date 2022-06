ASSE : Dupraz, futur coach, incidents, finances, L2... Soucasse brise enfin le silence !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Le silence de l’ASSE depuis la relégation

« On va essayer de faire preuve de beaucoup de pédagogie ce matin... Mon rôle et ma place, ce n'est pas d'aller montrer ma tête pour lâcher 2 ou 3 propos convenus. C'est une saison manquée. C'est une relégation à laquelle on n'a jamais voulu croire. D'autant plus quand elle finit dans un stade acquis à notre cause.

Les incidents et les finances en L2

« Aujourd'hui, je porte la charge de l'échec mais je porte aussi celle de permettre à ce club de se relever. Une relégation en L2, c'est un budget divisé par deux. Les débordements après Auxerre ? Ce problème est d'une complexité très forte, nous défendons l'idée des sanctions individuelles pour éviter le sentiment d'impunité. »

Le cas Dupraz et le futur coach

« Pascal Dupraz, ne sera pas reconduit : c'était déjà prévu. Aucun regret de l'avoir embauché : il a objectivement amélioré les performances du club, c'est factuel. Il a été loyal et s'est beaucoup investi dans ce club. Le nouvel entraîneur n'est pas encore trouvé. Il ne suffit pas d'aller à ce qui peut paraître le plus simple. Il faut aller à ce qui paraît le plus efficace. Il y a aussi une équipe et un staff à reconstruire. »

⚽🔴 INVITÉ EXCEPTIONNEL - Après la relégation de l'#ASSE en Ligue 2, la direction des Verts s'exprime pour la première fois. Jean-François Soucasse, numéro 3 du club, est en direct sur notre antenne de 7h35 à 7h55. https://t.co/KKUe1Wizt6 #Fbsport pic.twitter.com/YSD8ESEDUo — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) June 1, 2022

Pour résumer Président exécutif de l’ASSE, Jean-François Soucasse a enfin pris la parole sur France Bleu Saint-Étienne Loire trois jours après la relégation des Verts en Ligue 2 la saison prochaine. Très instructif pour les supporters.

Bastien Aubert

Rédacteur