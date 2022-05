ASSE : Dupraz met les choses au clair sur son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Présent ce vendredi en conférence de presse à la veille de la réception du Stade de Reims, pour le compte de la 37e journée de Ligue 1, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Pascal Dupraz, a mis les choses au clair sur son avenir, martelant qu'il n'est venu à l'ASSE que pour une mission de six mois.

"La réunion se fera sur la demande des dirigeants"

"Je ne suis pas velléitaire. Les choses sont claires, nettes et précises. Les dirigeants qui m'ont pris l'ont fait pour une mission qui est le maintien. Fort heureusement ils vont me laisser mes journées de congés donc cela s'arrêtera soit le 21 soit le 29. Je ne suis velléitaire de rien. La réunion se fera sur la demande des dirigeants. C'est ça le deal entre eux et moi. Cela s'arrête et je suis très fier d’avoir travaillé avec Samuel Rustem, Loïc Perrin et Jean-François Soucasse et également avec les deux actionnaires car ils m'ont laissé travailler et les choses sont extrêmement claires entre nous. Et ils ont tous les droits, mais j'en ai aussi. Si on me propose de rester à la fin de la saison ? J’ai mon libre arbitre. (...) Ma mission, personne ne m'a promis et imposé quoi que ce soit. Le deal était clair on m'a dit : "tu viens et tu maintiens l'ASSE en Ligue 1 et on ne parle pas de la suite". On en a jamais parlé ! Et on en parlera probablement pas. Quand bien même mes dirigeants ne me parleraient pas en fin de saison, je n'aurais pas à m'offenser parce que ce n'était pas convenu, tout simplement."

La conférence de presse de @CoachDupraz avant #ASSESDR est en direct !



🔴 À suivre sur https://t.co/sH7DYgyFTs

📲👉 via l'application https://t.co/N2cSsO24On — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 13, 2022

Pour résumer Présent ce vendredi en conférence de presse à la veille de la réception du Stade de Reims, pour le compte de la 37e journée de Ligue 1, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Pascal Dupraz, a mis les choses au clair sur son avenir.

Fabien Chorlet

Rédacteur