ASSE : Dupraz ne rassure pas pour Sacko et a la rage avant Auxerre

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Pascal Dupraz a été clair : les joueurs de l’ASSE sont ultra concentrés sur la double confrontation contre l’ASSE depuis leur nul à Nantes samedi soir (1-1). « On n’en manquait pas mais on a encore davantage d’énergie. On n’a pas toujours tout bien fait, mais on a la possibilité de lutter jusqu’à la dernière seconde pour rester en Ligue 1, a-t-il analysé en conférence de presse. Tout ce que je peux vous dire c'est que nous sommes focus sur ces deux manches depuis le coup de sifflet final à Nantes. Les joueurs sont concentrés. « A partir du moment où il y a une double confrontation décisive, il y a danger et espoir. J'ai un groupe qui ne me déçoit pas dans son investissement. Je n'ai pas de doute sur les intentions de nos joueurs. Ils veulent aller au bout. »

Au niveau de son groupe, le coach de l’ASSE n’a pas totalement rassuré sur l’état de santé de Falaye Sacko, touché à Nantes et incertain jeudi à Auxerre. « Falaye s'est un peu étiré son ligament interne touché, a-t-il expliqué. C'était un peu douloureux ce matin, ça le sera encore six mois, et ça l'était aussi à Nantes. Il a une capacité à résister à la douleur. On l'a sorti du chantier pendant la confrontation. J'ai besoin de savoir aussi dans quel état d'esprit sont les joueurs, car on aura deux matchs très rapprochés. C'est important de savoir cela au moment de faire des choix, savoir s'il est frais mentalement et physiquement. »

Dupraz a déjà décortiqué les forces et faiblesses de son équipe pour mieux en tirer profit. « Ce que je sais, c'est qu'on marque souvent et qu'on en prend aussi. Il faudra bien jouer collectivement chaque minute, a-t-il poursuivi. Je suis renforcé dans la conviction que mieux cette équipe défend, mieux elle attaque. Auxerre, j’ai regardé leur match contre Sochaux, mais aussi contre Toulouse. On les regarde aussi car on les respecte. Toulouse est une équipe qui me parle, mais c'est aussi une équipe de référence. On voudrait écrire cette histoire, et se dire qu'on nous a peut-être enterrés trop vite. La possibilité de maintenir l'ASSE en Ligue 1 vaut plus que les efforts que l'on imagine faire. Il faut ce supplément d'âme. Ce n'est pas miracle, d'autres équipes ont musardé. On aurait pu abdiquer, mais on ne va pas rougir du faire que d'autres ont plus musardé que nous. On a continué à y croire. Les joueurs ont mérité cette chance. »

🎙️@CoachDupraz : « Si par bonheur, nous réussissons à nous maintenir, leurs vacances vont leur paraître extrêmement terne par rapport à ce qu'il pourrait vivre cette semaine. »#AJAASSE — Le Progrès - ASSE (@leprogres_asse) May 24, 2022

Pour résumer Pascal Dupraz était présent en conférence de presse à deux jours du périlleux déplacement de l'ASSE à Auxerre lors du barrage aller de la Ligue 1-Ligue 2. L'occasion pour l'entraîneur des Verts de donner des nouvelles de son groupe.

Bastien Aubert

Rédacteur