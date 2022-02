ASSE : Dupraz perd Khazri mais récupère un atout aussi décisif en vue du maintien

Zapping But! Football Club ASSE : que penser du mercato des Verts

La blessure de Wahbi Khazri pourrait être un coup dur pour l’ASSE. Si l’on ne connaît pas encore la gravité de ses maux suite au match nul dominical contre le RC Strasbourg (2-2), Pascal Dupraz grimaçait à son sujet en conférence de presse. De là à ce que l’international tunisien soit absent samedi au Parc des Princes pour le choc contre le PSG (21h), il n’y a qu’un pas. En compensation, le coach de l’ASSE sait qu’il pourra de nouveau compter sur un atout déterminant en vue du maintien : le retour du public à Geoffroy-Guichard.

« Avec ces résultats, l'équipe emmagasine de la confiance mais pas assez. Contre Metz (le 6 mars), cela vaudra son pesant de cacahuètes et avec ce public, on se sent plus fort, a-t-il appuyé en conférence de presse. De manière récurrente, les joueurs sont dans le projet qui est le nôtre, de laisser l'ASSE en Ligue 1. Leurs performances ont fait revenir du monde au stade. Quel public fantastique, c’est exceptionnel. J’espère qu’ils ne seront pas trop déçus du nul (2-2), et qu’ils seront aussi présents contre Metz. »

Un sentiment appuyé par Mahdi Camara : « C’est magnifique quand c’est comme ça, dès l’échauffement et jusqu’à la dernière seconde. » « Marquer trois fois dans cette atmosphère, c’était difficile », a concédé Julien Stéphan, sans même être lancé sur l’ambiance, pendant que son capitaine Dimitri Liénard tirait « un grand coup de chapeau aux fans stéphanois. »

C'était le 𝐂𝐡𝐚𝐮𝐝𝐫𝐨𝐧... ✨



Vous étiez plus de 2️⃣8️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ amoureux des Verts aujourd'hui... Merci et à très vite pour la réception de Metz 💚 pic.twitter.com/4dalAqK4ZT — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 20, 2022