ASSE : Dupraz peut compter sur un futur grand de L1 pour le maintien

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L’ASSE est toujours en course pour se maintenir en Ligue 1 la saison prochaine. Les Verts sont allés faire match nul sur la pelouse des Girondins de Bordeaux, à l’occasion de la 33ème journée de championnat. Un match qui rapproche les joueurs de Pascal Dupraz de leur objectif. Pour aller le chercher, le coach français pourra compter sur un futur grand de Ligue 1.

Pour Mahdi Camara, cela ne fait aucun doute de son coéquipier Lucas Gourna sera un jour un grand joueur de Ligue 1 : « Avec Lucas on a une bonne relation, on est pas mal complémentaires, il est à l'équilibre de l'équipe, il progresse vite, surtout cette année. S'il continue à bosser et à rester concentré ça deviendra un des meilleurs milieux de terrain du championnat. » Avant de devenir un grand joueur, Gourna devra aider son équipe à rester dans l’élite la saison prochaine.

Adam Duarte

Rédacteur