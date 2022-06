ASSE : Dupraz prend Bouanga et Khazri en exemple pour défendre ses joueurs

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Dans un entretien accordé au Parisien, Pascal Dupraz s'est exprimé pour la première fois depuis la relégation de l'AS Saint-Etienne en Ligue 2. L'ancien entraîneur des Verts a notamment pris Denis Bouanga et Wahbi Khazri en exemple pour dire que tous ses joueurs voulaient sauver l'ASSE de la descente.

"Ils voulaient tous sauver l'ASSE, je n'ai aucun doute"

"Ils ont tous donné le meilleur avec leurs limites. Certains jeunes n’ont peut-être pas encore les codes de notre métier et leurs comportements ont pu parfois irriter certains cadres du vestiaire… Mais ils voulaient tous sauver l’ASSE, je n’ai aucun doute. La période de la CAN l’a prouvé également. Denis Bouanga est revenu illico pour être présent à Angers et Wahbi Khazri n’a pas hésité à jouer alors qu’il était blessé et extrêmement fatigué."

