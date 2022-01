ASSE : Dupraz prend tous les risques pour s'éviter un casse-tête face au RC Lens

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Ce samedi (17h), l'ASSE affronte le RC Lens à Geoffroy-Guichard pour la 21e journée de Ligue 1. Alors que les Sang et Or sont quasiment au complet à l'exception de trois éléments (Ganago, Machado, Haïdara), Pascal Dupraz doit faire avec la CAN, les blessés et dernièrement le Covid.

Kolo de retour prématuré du Covid

Dans un groupe qui comptait 12 absents et de nombreuses incertitudes, le Savoyard a quand même pris quelques risques. Pas au niveau offensif où Arnaud Nordin (souffrant des adducteurs) et Ignacio Ramirez (en instance de départ) ne sont pas là... Mais en demandant et obtenant une dérogation de la LFP pour l'un de ses joueurs infectés par le Covid : Timothée Kolodziejczak.

Négatif depuis jeudi soir et s'entraînant à l'écart pour une semaine, « Kolo » a pu réintégrer l'équipe deux jours avant la date édictée par le protocole explique L'Equipe. Une prise de risque nécessaire avec les absences d'Harold Moukoudi et de Saïdou Sow (CAN) et alors que Joris Gnagnon, en surpoids et aligné face au Goal FC, est encore loin d'être d'être prêt à reprendre la compétition.