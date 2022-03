ASSE : Dupraz prolongé la saison prochaine ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Il ne se passe plus une conférence de presse sans que Pascal Dupraz ne remercie le peuple vert de son soutien à l’ASSE. Lors de ces mêmes sorties, le coach haut-savoyard martèle qu’il ne fera pas de vieux os à Saint-Étienne une fois son contrat expiré en juin prochain.

Selon Peuple Vert, la donne pourrait bien différer dans la coulisse. « Pascal Dupraz évoque depuis quelques jours la possibilité d'une prolongation à l'ASSE, glisse le site pro stéphanois. L'appétit venant en mangeant, il a même remis un coup de pression aux dirigeants après le très bon match nul obtenu à Lille la semaine dernière (0-0). »

Du côté des dirigeants de l’ASSE, la donne est très claire : le sujet n'est pas d'actualité et ne le sera pas tant que l’incertitude sportive et le projet de vente du club empêcheront toute négociation. La priorité est établie depuis le début de la mission de Dupraz : le maintien en Ligue 1. Ni plus, ni moins.

Pour résumer Pascal Dupraz, qui a redressé les résultats de l’ASSE depuis son arrivée dans le Forez à la mi-décembre, a toujours clamé que son départ interviendrait fin juin prochain. En coulisses, la donne pourrait être différente...

Bastien Aubert

Rédacteur