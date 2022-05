ASSE : Dupraz rassure sur les bobos, se lance dans sa finale du maintien et rigole de son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Le point santé

« Lucas Gourna est le seul, avant le dernier entraînement, qui n’est pas apte. Il est touché à la voûte plantaire. J’ai été rassuré de lire que Nadé était fatigué, ça veut dire qu’il s’est employé. Il sera là à l’entraînement. »

Un match à préparer dans les têtes d'abord

« La préparation passe par beaucoup de récupération. On a procédé à des entretiens pour « réparer » les joueurs afin qu’ils puissent avoir les idées claires dimanche à 19 heures. Quand vous savez que vous n’avez pas de marge d’erreur, il est important d’avoir les idées claires. Ça passe par le respect des consignes et la dimension psychologique est également importante. Les joueurs n’ont jamais fait n’importe quoi. Parfois, le jeu s’est délité. Demain, il faudra faire un match plein, que notre équipe se libère dans ce dernier match (...) Encore une fois, si au 15 décembre, on m'avait dit qu'on devait jouer ce match-là après avoir fait 1-1 à Auxerre, et qu'il restait ce dernier match à disputer à Geoffroy-Guichard devant 32 000 personnes, j'aurais signé des 2 mains et des 2 pieds, pourtant c'est du 50/50. »

Son avis sur l'AJ Auxerre

« Très bonne équipe, très bons joueurs, très bon entraîneur, superbe ambiance. Mais je ne veux pas les vexer, sur ce plan là en tout cas, il m'étonnerait fort, qu'ils rivalisent avec les supporters stéphanois, donc à nous de faire mieux. »

Une maîtrise attendue face à l'AJA

« A chacun sa manière d’appréhender le match. Ce qu’il faut, c’est le jouer demain à 19h. Pas avant, ni le refaire après. On veut jouer ce match, savoir bien le conduire et le maîtriser dans son entièreté. »

Une prolongation et des tirs au but ?

« Tout a été envisagé mais je ne peux pas vous en dire plus. On va jouer ce match à 1000% pour laisser l’ASSE en Ligue 1. »

Sur le fait que ce sera son dernier match à l'ASSE

« Pour cette saison, il n’y en a pas d’autre (sourire). Mon contrat s’arrête au 30 juin et je ne vais pas m’asseoir sur un banc pendant les vacances. »

Retranscription : compte Twitter du Progrès.

Les mots de Pascal Dupraz avant le barrage retour Ce samedi après-midi, à la veille du barrage retour de Ligue 1 – Ligue 2 opposant son ASSE à l'AJ Auxerre, Pascal Dupraz a sans doute livré sa dernière conférence de presse d'avant-match à L'Etrat. Ce qu'il faut en retenir.

Alexandre Corboz

Rédacteur