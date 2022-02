ASSE : Dupraz reçoit la meilleure nouvelle possible avant Montpellier !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Pascal Dupraz n’a pas trop eu le temps de sourire depuis son arrivée à l’ASSE à la mi-décembre. Les victoires des Verts se comptent en effet sur les doigts d’une main cette saison et les moments de s’enflammer ne sont guère plus nombreux.

À trois jours de la périlleuse réception du Montpellier à Geoffroy-Guichard pour le compte de la 23e journée de L1 (17h), le coach de l’ASSE a toutefois pu esquisser un léger rictus dans la matinée. Comme le fait remarquer Sainté Inside, qui suit l’actualité du club ligérien au plus près, Wahbi Khazri (30 ans) a fait son retour à l’entraînement.

Éliminé de la CAN dimanche, l’international tunisien affichait une mine positive sous un bonnet et une paire de gants retrouvés dans le froid stéphanois. Dupraz en dira plus sur son état physique dès jeudi en conférence de presse, mais voir la meilleure arme offensive de l’ASSE refouler les terrains de l’Etrat ne peut être qu’une bonne nouvelle pour la suite de la saison des Verts.

Wahbi Khazri est de retour ce matin à l'entrainement.



Il y a des nouvelles qui donnent le sourire ! Welcome back Wahb.💚 #ASSE pic.twitter.com/54Bf6mbzkF — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) February 1, 2022