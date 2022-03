ASSE : Dupraz reçoit une bonne nouvelle de plus pour le maintien

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’ASSE semble bien parti pour l’opération maintien. Les Verts sont désormais 17èmes de Ligue 1 avec trois points d’avances sur les deux derniers. Lors de la 27eme journée de Ligue 1, les hommes de Dupraz se sont imposés contre Metz. Après le match, une bonne nouvelle surgit pour les Verts.

En effet, selon Fabien Torre, suite à sa victoire contre Metz et aux défaites respectives de Lorient, Bordeaux et Clermont, l'ASSE a 44% de chance de ne pas finir dans les trois derniers du championnat à l’issue de la saison. L’ASSE n'a que 26% de chance d'être directement reléguée et 18% de chance d'être barragiste.

90e+6 : CECI EST LA VICTOIRE DE TOUT UN PEUPLE 💚



💚 1-0 ⚫️ #ASSEFCM pic.twitter.com/ZkyjCRenv3 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 6, 2022