ASSE : Dupraz reçoit une inquiétude liée à Puel et Lens avant Jura Sud

L’année 2021 sera à très vite oublier du côté de l’ASSE. Alors que la flambée épidémique bat actuellement son plein en France, plusieurs clubs de Ligue 1 sont durement touchés par le virus Omicron. C’est le cas à Angers, où 19 cas positifs ont été recensés cette semaine !

Du côté des Verts, seuls deux éléments ont été détectes dans le rouge. Pas de quoi donc remettre en cause le match contre Jura Sud en 16es de finale de la Coupe de France (dimanche, 18h30). En revanche, la présence de Bastien Dechepy au sifflet pourrait préoccuper Pascal Dupraz.

Officiant dans l'élite depuis la saison dernière, l’arbitre de 36 ans n’a qu’un seul match des Verts à son actif, en octobre 2020 à Bollaert. C'est lui qui avait expulsé Timothée Kolodziejczak et Wahbi Khazri lors de cette défaite (0-2). On se rappelle que ce revers avait initié la longue descente aux enfers de l’équipe de Claude Puel après un début de saison prometteur, notamment marqué par une victoire historique à Marseille à la mi-septembre (2-0).

