ASSE : Dupraz reçoit une pluie de bonnes nouvelles avant Monaco

Les bonnes nouvelles tombent en cascade du côté de l’ASSE ! Au lendemain du match nul décroché sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (2-2), les joueurs de l'AS Saint-Etienne étaient déjà de retour hier à L'Étrat pour commencer à préparer la réception ce samedi de l'AS Monaco (19h).

Comme déjà révélé hier soir, Falaye Sacko, Aïmen Moueffek et Enzo Crivelli, qui étaient tous les trois blessés, ont fait leur retour à l'entraînement, comme on peut le voir sur les clichés publiés par le club du Forez sur son site officiel. En plus de ces bonnes nouvelles, deux signaux positifs ont encore plus donné le sourire à Pascal Dupraz.

Plus que 16% d’être directement reléguée !

Le premier concerne la nomination de Bastien Dechepy au sifflet du match contre l’AS Monaco (samedi, 19h). C’est la deuxième fois cette saison qu’il arbitre l’ASSE après le large succès contre Jura Sud en 16es de finale de la Coupe de France (4-1). Un excellent souvenir, donc, pour les Verts... ce qui n’est pas si fréquent cette saison.

Autre signe bienvenu : les calculs savant de Fabien Torre laissent entendre que l’ASSE n'a plus que 16% de chances d'être directement reléguée ! Le maître de conférences en informatique à l'Université Lille 3 ajoute que les Verts ont désormais 45% de chance de finir à sa place actuelle de barragiste. Le point ramené de Bordeaux pourrait donc bien faire la différence dans l’emballage final.

Pour résumer Alors que l’ASSE se bat plus que jamais pour se maintenir en Ligue 1 la saison prochaine, l'entraîneur Pascal Dupraz a enregistré deux bonnes nouvelles avant la réception de l’AS Monaco samedi lors de la 34e journée (19h).

Bastien Aubert

Rédacteur