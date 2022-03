ASSE : Dupraz s'est fixé un objectif spécial contre le FC Metz

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Il y aura plus de 30 000 spectateurs dans le Chaudron dimanche pour assister au match ASSE-Metz, et Pascal Dupraz s'en est félicité hier en conférence de presse. « Ce n'est pas seulement grâce au tarif unique à 10 €, je pense. Les supporters aiment nos attitudes, notre état d'esprit. En plus on marque des buts. Par contre on en prend trop. On en a pris cinq lors des deux derniers matches. C'était le rythme avant mon arrivée. »

Il veut un clean sheet !

Un Dupraz qui a ajouté... « Il faut corriger ça. Mieux on défend, mieux on attaque. Il serait de bon ton de rester imperméables contre Metz, une équipe qui n'a pas une grande propension à marquer. J'attends ce match de Metz avec impatience. La semaine a été longue. C'est LE rendez-vous ! J'attends le match référence, celui qui va valider nos progrès. »

