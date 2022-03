ASSE : Dupraz se lâche après avoir réglé un problème épineux avec Bouanga

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Pascal Dupraz avait peut-être raison au sujet de Denis Bouanga (27 ans). « Très fort techniquement, capable d’aller vite et de répéter les efforts, Denis a des qualités incroyables, pour jouer la Ligue des champions. Mais j’avais l’impression qu’il ne les exploitait pas », a récemment confié l’entraîneur de l’ASSE à son endroit.

En dents de scie sous la houlette de Claude Puel, l’international gabonais bénéfice aujourd’hui d’une stabilité plus ancrée avec son nouveau coach. Et pour cause : Dupraz a arrêté de trimballer Bouanga en le fixant au poste d’avant-centre (trois titularisations sur quatre) et en le rassurant sans cesse.

« Je vis avec un défibrillateur »

« Cela marche mieux pour moi parce que le groupe, qui s’est mis le cerveau à l’endroit, et le staff me mettent en confiance. J’avais besoin de la retrouver », a confirmé l'ancien Nîmois dans L’Équipe. Dupraz, lui, n’est pas peu fier de son coup et s’est lâché au sujet de son état de santé que l’on sait plus ou moins fragile.

« Pour sortir des rangs amateurs jusqu’à la Ligue 1, c’est 20 ans. J’ai laissé beaucoup de moi et même une partie de mon cœur avec l’ETG, a-t-il confié dans le Dauphiné Libéré. J’ai fait mon premier infarctus en 2001, j’avais 39 ans. Aujourd’hui, je vis avec un défibrillateur. Je n’ai pas l’impression d’être en mauvaise santé. Je suis suivi. Les cardiologues m’auraient déjà dit d’arrêter. Je ne suis pas sot à ce point. S’il y avait un quelconque risque pour moi, comme j’aime la vie je pourrais me passer du foot. À un grand mal, mais je pourrais m’en passer. »

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

RETOUR D'ENFER ! 🔥

L'ASSE poursuit sa remontée fantastique au classement ! Ne surtout rien lâcher ! 💪

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/CtIGskuBTv — But! Saint-Étienne (@ButASSE) March 8, 2022