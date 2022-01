ASSE : Dupraz se prend un premier méchant tacle à la gorge !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Pascal Dupraz pensait sans doute bien faire en vantant les mérites des joueurs de l’ASSE restés à Saint-Étienne pour tenter de sauver les Verts de la Ligue 2. C’est raté. Mahdi Camara et Zaydou Youssouf ont ainsi fait ce choix fort en pleine CAN, leur coach saluant récemment « une très belle attitude qui démontre qu'il y a des garçons qui ont encore envie de se battre pour le club. »

Ces dernières paroles de coach Dupraz n’ont pas du tout plu à Emmanuel Imorou. L’ancien défenseur du Stade Malherebe de Caen et actuel responsable de la communication de la Berrichonne de Châteauroux a sorti la sulfateuse au sujet de l'entraîneur des Verts.

« C'est hyper malsain, a clamé l’ex international béninois sur France Info. Il sous-entend que ceux qui sont partis ne pensent pas à leur club. Je trouve ça tellement aberrant. L'équipe nationale fait partie de la vie d'un joueur qu'importe la situation du club ou de la sélection. On a trop tendance dernièrement à faire passer le message qu'un joueur appartient à son club. C'est faux. Aujourd'hui, plus la sélection est loin au classement FIFA, plus le club a le sentiment qu'il prédomine. C'est insupportable, mais c'est devenu normal. »

