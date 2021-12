ASSE : Dupraz se voit meilleur que Puel… et que son successeur !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Moqué par beaucoup de consultants, dont Daniel Riolo, pas franchement attendu comme le messie par les supporters stéphanois, Pascal Dupraz a trouvé une personne pour lui faire sa pub : lui-même. Dans l'émission Les Grandes Gueules sur RMC, le nouveau entraîneur des Verts a fait son apologie en expliquant être plus fort que les coachs qui l'ont précédé et qui lui ont succédé partout où il est passé !

"Quand je suis arrivé à Caen, ils étaient à la 19e place. J’ai davantage performé que mon prédécesseur et ensuite, quand je suis parti, ils sont retombés à tel point qu’il a fallu un penalty imaginaire pour se sauver lors de la dernière journée. J’ai l’habitude de performer davantage que les entraîneurs que je remplace ou qui me succèdent. Quand je suis arrivé à Toulouse à 10 matchs de la fin, ils avaient 10 points de retard. C’était la 17e attaque de Ligue 1 et la 18e défense. 10 matchs plus tard, ils étaient la 4e attaque et la 3e défense."

"Je pense être un entraîneur qui connaît le football, tactiquement pointu"

"Qu’est-ce que vous voulez que je dise d’autre ? J’ai le verbe nourri mais je n’ai pas que ça. On me cantonne dans cette spécificité de meneur d’hommes. Je pense être un entraîneur qui connaît le football, qui tactiquement est pointu. Quelques fois, il faut les piquer, mais des fois, il faut leur faire comprendre. C’est toute la difficulté pour moi en ce moment. Dans un temps limité, il faut que je tisse une relation humaine, il faut qu’ils aient confiance en moi, que je paye de ma personne".

🎙 #DuchASSE « J’ai visité la boutique, le musée, le stade, les vestiaires hier… » pic.twitter.com/YUAAxshain — Pascal DUPRAZ (@CoachDupraz) December 18, 2021