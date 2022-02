ASSE : Dupraz utilise les Lyonnais pour chérir le peuple Vert

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

De bonne guerre. Et dans les deux camps. Pas rare, en effet, d'un Lyonnais parle de Santé et un Stéphanois de l'OL lorsqu'il souhaite marquer quelques points avec son propre public. C'est un peu ce qu'à fait l'entraîneur des Verts, Pascal Dupraz, sur l'antenne de la télé régionale, TL7, en évoquant le peuple Vert.

Extrait : "En quatre matches coachés ici à Geoffroy-Guichard, j’ai vu d’abord un public circonspect, poli, tolérant. Et puis ensuite contre Montpellier j’ai vu un public qui tout d’un coup a viré parce qu’il a vécu des émotions.J’ai toujours eu davantage d’amour pour l’ASSE que pour l’OL. Même si ma maman était lyonnaise, j’avoue et je revendique ma préférence pour l’ASSE car j’ai la sensation que c’est un club qui défend un territoire mais c’est aussi un club du terroir, un club qui vit avec son peuple, le peuple vert. Je m’en aperçois depuis quelques matches. C’est merveilleux et je suis extrêmement chanceux."

Invité JT : @CoachDupraz, entraineur de l'@ASSEofficiel : " En septembre je ne fêterai pas mes 60 ans dans la Loire car mon contrat s'arrête en juin". pic.twitter.com/w6o101OtIH — TL7 (@tl7loire) February 23, 2022