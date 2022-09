ASSE : Dylan Chambost indique la marche à suivre avant Guingamp

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le milieu offensif stéphanois Dylan Chambost, de retour à l'ASSE après avoir porté les couleurs de Troyes, estime que les Verts, remontés à la 15e place après leur victoire face à Bordeaux (2-0), peuvent regarder plus haut. « Je crois qu'on peut dire que c'est un match référence, a-t-il confié après la rencontre. On a été solides derrière et efficaces devant. C'est une belle prestation. On avait hâte de sortir de la zone rouge. Dans les têtes, c'est important. On avait 3 points en moins. Ce n'était pas évident de débuter avec cet handicap. Là on est à 7 points. On est un peu plus haut au classement. C'est bien. A nous de poursuivre notre marche en avant. »

Et à lui d'ajouter... « On est sur une bonne série. Quatre matches sans défaite c'est bien. On va essayer d'enchaîner les victoires. Il faut continuer de prendre des points et poursuivre cette remontée. On est ambitieux. Il faut regarder devant. » Prochaine étape dès samedi, à Guingamp.