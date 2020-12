ASSE : échec de la conciliation avec Ruffier, licenciement inéluctable ?

L'information est donnée par France Bleu Saint-Etienne. La tentative de conciliation engagée entre le gardien de l'ASSE, Stéphane Ruffier, et son employeur, l'ASSE, devant la Ligue de football professionnel a échoué. La Ligue de Football Professionnel a en effet constaté hier qu'il n'y avait pas de conciliation entre Stéphane Ruffier et le club. Pour rappel, cette réunion de la Commission juridique était sollicitée par le club stéphanois après une "éventuelle rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave", en application de la charte du football professionnel.

Du côté de l'ASSE, on se refuse toujours à s'exprimer sur la "sanction disciplinaire envisagée" pour les prétendus "manquements à la discipline" reprochés au joueur. Ruffier avait été convoqué, le 2 décembre dernier, par le directeur général, Xavier Thuilot. Le sort du gardien des Verts, au club depuis près de dix ans, devrait être connu dans les prochains jours et on imagine mal autre chose qu'un licenciement.

"Une décision sera prise par le club dans les prochains jours" sur le sort du joueur, mis à pied depuis un mois, a indiqué à l'Agence France Presse un représentant de l'ASSE.