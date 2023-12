ASSE : en 4 jours, Geoffroy-Guichard a connu 2 camouflets

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Mardi soir dernier, dans son chaudron de Geoffroy-Guichard, l'ASSE avait l'occasion de relever la tête en Ligue 2 avec la venue de l'En Avant Guingamp. Et ce après des défaites consécutives face au PFC, à Auxerre, contre Pau et Amiens. Résultat, une 5e défaite de rang sur le score de 3-1 et, surtout, l'occasion pour le club breton de signer le tout premier succès de son histoire à Saint-Etienne.

52 ans pour le Nîmes Olympique...

Quatre jours plus tard, c'est le Nîmes Olympique qui débarquait dans le Forez. Une formation qui, elle, ne était plus imposée à Geoffroy-Guichard depuis...52 ans ! C'est ce que rappelle justement le site poteauxcarrés, précisant également que les Verts restaient sur 19 victoires et trois matches nuls dans leur antre face aux Crocos.

Bref, en quatre petits jours, le chaudron a bel et bien connu 2 camouflets.

