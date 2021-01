ASSE : en attendant Mohamed, Claude Puel a validé un premier renfort explosif

Désireux de renforcer sa ligne d'attaque par la signature du buteur du Zamalek Mostafa Mohamed (23 ans), l'ASSE continue de se structurer. Manager général des Verts, Claude Puel a enrichi sa structure avec l'arrivée d'un nouveau préparateur physique pour compléter son staff : Romain Slotala.

Romain Slotala, le « Monsieur explosivité » des Verts

Présent à l'Etrat depuis quelques semaines déjà, ce Stéphanois – spécialiste des épreuves combinées (heptathlon / décathlon) qu'il pratique à un niveau national – va apporter de la richesse au pôle performance dirigé par Thierry Cotte.

Sur ASSE.TV, le préparateur physique historique a justifié l'arrivée de ce troisième préparateur physique : « Sa mission sera d'une part d'exercer sa compétence en lien avec la technique de course, puisqu'il vient de l'athlétisme. C'est vraiment un souhait que le coach avait et qui est intéressant, puisque l'on va pouvoir apprendre à nos joueurs à perfectionner la technique de course. Et d'autre part qui va nous apporter son expertise en lien avec la musculation pour améliorer les capacités explosives, puisque c'est un souci permanent dans le football que d'être de plus en plus explosif ». Et s'il pouvait prévenir les blessures musculaires sur des sprints, ce ne serait pas du luxe...