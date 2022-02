ASSE : en cas de maintien, les Verts doivent-ils prolonger Pascal Dupraz ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

S'il n'est présent que jusqu'à la fin de saison à l'ASSE et qu'il en a pleinement conscience, Pascal Dupraz réalise un excellent travail en qualité de pompier de service chez les Verts. Une envie et un sourire retrouvé au sein du groupe qui pousse quand même un peu plus loin la réflexion.

« But ! Saint-Etienne » vous propose donc de prendre part au débat sur l'éventuelle prolongation du Savoyard. Vous êtes pour ? Vous êtes contre ? Un vote, un avis, des échanges... Venez donner votre avis sur notre espace de débat Longora et au pied de cet article dans la case dédiée.

