ASSE : en faillite, Yohan Mollo dégomme ses anciens agents !

Désormais à Hyères FC (National 2) où il poursuit le fil d'une carrière chaotique, Yohan Mollo (32 ans) a annoncé une bien triste nouvelle concernant sa situation. Pour avoir trop fait confiance à ses anciens représentants, l'ex ailier de l'ASSE est aujourd'hui ruiné. Il raconte cette situation invraisemblable à Media Carré.

Ses ex agents lui ont escroqué 10-15 M€

« J'ai été escroqué de 10 à 15 millions d'euros. Je reproche les faits à mes deux ex-agents. C'est tout simplement une manipulation et une bande organisée dont j'ai été victime durant toute ma carrière. Aujourd'hui je suis ruiné. J'ai été entouré de personnes assez toxiques. C'est comme si j'étais au milieu d'une table avec 17 personnes et qu'en fait j'étais le mouton à saigner. En plus de mes commissions, ils ont pris mes salaires, ils ont pris ma vie », a-t-il expliqué :

« Aujourd'hui je suis interdit bancaire, fiché à la Banque de France et en procès avec toutes les banques car je dois de l'argent de partout. Je réclame mon dû, je réclame la justice. Ce qui m'énerve et ce qui me frustre, c'est que tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça n'a servi à rien. Tout ce que j'ai fait, on ma l'a pris ».

Alexandre Corboz

Rédacteur