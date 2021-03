ASSE : en pleine tempête, Puel reçoit deux bonnes nouvelles

Après le 0-4 enduré vendredi soir contre l'AS Monaco, les raisons de se réjouir sont plutôt rares pour Claude Puel. Le manager de l'ASSE a vu Nîmes (victorieux 2-1 à Lille) reprendre trois points au classement, le FC Nantes et le FC Lorient, qui s'affrontaient (1-1), un. La situation sportive est très difficile, aggravée par le fait que plusieurs de ses joueurs sont touchés par la Covid-19.

"Pas de symptômes"

Mais heureusement, Puel pourrait retrouver deux joueurs pour le périlleux déplacement à Nîmes dans quinze jours. En effet, Adil Aouchiche et Jessy Moulin ont donné de leurs nouvelles via les réseaux sociaux, et elles sont plutôt bonnes, les deux étant asymptômatiques. Le gardien des Verts a même expliqué qu'il avait passé un nouveau test samedi dont il attendait le résultat :

"Beaucoup de monde me demande si tout va bien et effectivement ça va. Pas de symptômes et un deuxième test effectué samedi matin pour confirmer ou pas la positivité au COVID. En espérant qu'il soit négatif cette fois. Merci à tous pour votre bienveillance."