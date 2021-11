ASSE : encore un désaccord pour la vente du club !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

En toute logique, mais y-en-a-t-il encore à l'ASSE, c'est le 23 novembre prochain que le cabinet d'audit KPMG doit remettre aux dirigeants stéphanois la proposition la plus intéressante quant au rachat du club. Qu'elle soit économique ou qu'elle porte sur le projet sportif.

Seul souci, et c'est Le Progrès qui l'indique ce soir à ses lecteurs, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ne seraient plus d'accord sur le timing de la vente. Ainsi, Caïazzo aimerait différer la cession du club, quitte à réinvestir au Mercato hivernal et assurer un maintien aux Verts en Ligue 1 pour que la valeur du club remonte quelque peu. Roland Romeyer, lui, serait en revanche plus pressé de laisser la place.

En attendant, les deux hommes se murent dans le silence. Du neuf après le 23 novembre ? Les supporters des Verts l'espèrent...