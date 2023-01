ASSE : encore une condamnation pour quatre supporters

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Suite et fin du du lourd dossier "Ultras 42" au sujet de certains supporters de l'ASSE. En cause, comme vous le savez sans doute, les graves incidents survenus lors du barrage retour entre les Verts et l'AJ Auxerre, en mai 2022, au terme de la rencontre et de la descente du club stéphanois en Ligue 2.

Après une première salve de onze condamnations, rendues il y a plusieurs semaines, quatre autres supporters, qui comparaissaient mercredi dernier, ont été reconnus coupables et ont écopé d'une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'une interdiction de stade de deux ans assortie d'un pointage.

Un cinquième supporter des Verts a été relaxé.