ASSE : encore une équipe décimée face aux Verts

ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

On vous le disait plus tôt ce matin : l'ASSE affrontera le 26 décembre prochain une équipe d'Annecy diminuée, avec deux de ses défenseurs qui ne pourront, pour cause de suspension, affronter les Verts. Le site poteauxcarrés nous apprend que les joueurs de Laurent Batlles, qui ont tant besoin de points, affronteront également une équipe de Laval décimée au début du mois de janvier.

Ainsi, Julien Maggiotti est forfait jusqu'à la fin de saison, quant à Yohan Tavares et Bryan Goncalves, défenseurs, ils seront suspendus ! Trois Lavallois en moins, donc, pour une formation mayennaise qui se rendra dans le chaudron le 10 janvier prochain.