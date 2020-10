ASSE : encore une galère pour Claude Puel !

C'était une mauvaise habitude que l'on espérait disparue dans le Forez. Et bien non. L'ASSE continue, mois après mois, d'avoir une infirmerie bien remplie. Et ce n'est pas Claude Puel, l'entraîneur des Verts, qui pourra dire le contraire, lui qui, depuis quelques jours, doit faire face à une kyrielle de blessures.

Après Debuchy, après Abi, Maçon, out pour la saison, et après les bobos de Neyou et de Nordin, absent lui-aussi à Metz dimanche, voici que le latéral gauche, Miguel Trauco est out. En cause, comme nous le révèle le quotidien l'Equipe, une lésion au niveau de l'adducteur gauche.

Et pour arranger le tout, l'indisponibilité de Trauco serait estimée entre trois et quatre semaines. Puel, qui ne comptait pas vraiment sur le Péruvien, va une fois encore bricoler pour présenter une défense digne de ce nom. En espérant qu'elle fasse meilleure figure que contre l'OGC Nice le week-end dernier....