ASSE : enfin un gros chèque en vue pour racheter le club ?

AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Le serpent de mer autour de la vente de l'ASSE refait surface. Dans son édition du jour, Le Progrès annonce en que « l’ASSE est toujours en vente et que la piste canadienne est à nouveau évoquée ». Il précise : « Il pourrait s’agir de John Chayka qui avait déjà fait part de son intérêt pour le club stéphanois en mai dernier. Le Canadien a pour principal fait d’armes d’avoir été le plus jeune directeur général de l’histoire de la NHL, le championnat nord-américain de hockey sur glace. »

Si aucun chiffre n’est donné et qu’on ne connaît pas très précisément la surface financière dont dispose Chayka pour faire une offre éventuelle à Bernard Caiazzo et Roland Romeyer, on apprend que l’intéressé pourrait avoir les moyens de ses ambitions et serait très motivé à l’idée de reprendre un club en Europe.

« Il est aussi le cofondateur de Stathletes, une entreprise spécialisée en statistiques avancées au hockey, et détient la société d’investissement JKC Capital, ajoute le quotidien régional. Ce conglomérat possède notamment plusieurs franchises de restauration rapide en Ontario et au Quebec. Grillé sur le fil par des voisins US (777 partners) pour l’acquisition du Standard de Liège, il est toujours à la recherche d’un club de foot en Europe. »